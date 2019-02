Brüssel põrmustas kahe Euroopa raudteehiiu ühinemislootused

Brüssel peatas täna Saksa ja Prantsuse rongitootjate ühinemise, käivitades sellega diskussiooni selle üle, kas olukorras, kus Euroopa ettevõtted peavad järjest enam konkureerima Hiina ettevõtetega, tuleks Euroopa Liidu monopolidevastaseid reegleid muuta, vahendab Financial Times.

Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margarethe Vestageri tänane vetootsus, mis oli üsna ettearvatav, sai heakskiidu ka teistelt volinikelt ning riiklikelt konkurentsiametitelt, kes nõustusid Vestageri hinnanguga, et kahe raudtee-ettevõtte ühinemine võib viia kõrgemate hindade ja piiratuma valikuni, millest lõpuks kaotavad ennekõike Euroopa rongireisijad.

„Miljonid rongiga reisijad üle Euroopa sõltuvad igapäevaselt sellest, et meil oleks kaasaegsed ja turvalised rongid. Siemens ja Alstom on mõlemad raudteetööstuse lipulaevad. Ilma täiendavate meetmete rakendamiseta võib nende ühinemine kaasa tuua signalisatsioonisüsteemide, mille eesmärk on tagada reisijate turvalisus, kallinemise,” märkis Vestager on oma otsuse põhjenduses.

Tema sõnul keelab Euroopa Komisjon kahe raudtee-ettevõtte ühinemise, kuna ettevõtted ei suhtunud konkurentsivoliniku poolt välja toodud murekohtadesse piisava tõsidusega ega olnud valmis ka loobuma olulisest osast oma varadest pärast ühinemistehinguga lõpule minekut.

Raudtee-ettevõtete endi sõnul oli nende eesmärk jääda konkurentsis ellu ning ühinemise järel oleks tekkinud ettevõte suutnud rinda pista ka maailma suurima rongivalimistaja, Hiina päritolu CRRC-ga.