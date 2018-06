Brüssel valmistub Google’it oma turuosa kuritarvitamise eest taas trahvima

Otsus tähistab kaheksa aastat tagasi alanud Euroopa Komisjoni ning Google’i võitluse eskaleerumist. Esmane uurimine puudutas veebipoodide küsimust, kus Google andis enda veebipoodidele otsingutulemustes eelise. Kuigi Euroopa Komisjon trahvis Google't selle eest 2,4 miljardi euroga, ei ole see suurkorporatsiooni käitumises märkimisväärseid muutusi kaasa toonud.

Androidi operatsioonisüsteemi kasutatakse enam kui 80% maailma nutitelefonidest ning see on oluline Google’i tuleviku käibe jaoks, sest üha rohkem kasutajaid kasutab otsingumootorit just mobiilsetes seadmetes.

Euroopa Komisjoni uurimine tuvastas, et Google pakkus Androidi seadmete tootjatele ebaseaduslikke tingimusi, mis kahjustas konkurentsi ning vähendas oluliselt tarbijate valikuvõimalusi.

Google kinnitab, et ei ole midagi valesti teinud.

Majandusleht kirjutab, et Androidi juhtum on Google jaoks kõigist lahingutest majanduslikult kõige tundlikum, sest puudutab äritavasid, mis on aidanud ettevõttel kinnistada oma positsiooni mobiilse otsingu ning reklaamiturul.