Tallinki laevadel Burger Kingi söögikohti haldav Soome frantsiisivõtja Restel Eestis maismaale laieneda praegu kavatse, ehkki plaane on peetud.

Restelil on Soomes 25 Burgeri Kingi söögikohta ja kahel Tallinki laeval lisaks veel kaks. Sel aastal kavatseb burgerikett suurelt laieneda, peaaegu kahekordistades senist haaret: üle Soome on kavas avada kuni 20 uut söögikohta.

"Oleme juba mingil moel Eestis, sest Tallinki laevad on Eesti lipu all. Aga tegelikult laiendame praegu ainult Soomes, Eesti turule ei ole meie lähiaja plaanides kavas siseneda," rääkis ketijuht Mikko Mollberg Ärilehele. "Kuid Eesti turg oleks kindlasti edaspidiseks võimalus, kuna me juba laevadel oleme."

Mollbergi sõnul pole Restelil praegu ka Burger Kingi frantsiisi Eesti turu jaoks, on ainult Soome turu jaoks. Soome firmal pole aga ka infot, et kellelgi teisel oleks, seega on turg vaba.