Burksilembus kasvab: Hesburger andis teada Baltikumi tulemustest

2017. aastal oli Hesburgeri müügikasv Baltikumis keskmiselt 17%. Eesti kasv oli viletsaim.

Võrrelduna möödunud aastaga on Hesburgeri müügikäive Baltikumis kasvanud 7 miljonit eurot, suurim müügikasv oli Leedus (30,1%), järgnes Läti (13,3%) ja Eesti (8,3%).

Hesburgeri müügikäive kolme riigi peale kokku oli 67,8 miljonit eurot, millest Eesti moodustab 21,98 miljonit, Läti 22,47 ja Leedu 23,43.

Möödunud aastal investeeris Hesburger Baltikumi uutesse ja renoveeritavatesse restoranidesse

Kokku 6,9 milj €. Eestis avas ettevõte 2 uut restorani ja renoveeris ühe.

2017. aasta peamine fookus Hesburgeri müügiarenduses oli üleminek digitaalsetele tellimustele Hesburgeri rakenduse kaudu. Aasta lõpuks oli Soomes, Eestis ja Lätis rakenduse alla laadinud enam kui 1 miljon inimest, Leedus lansseeritakse rakendus järgmisel nädalal.

Kiireima kasvuga Hesburgeri turg üldkokkuvõttes oli möödunud aastal Bulgaaria, kus avati viis restorani. Kümne aastaga on plaan Bulgaarias avada 50 uut toidukohta, investeeringu suuruseks kujuneb ca 35 milj €.

Hesburgeril on täna Eestis 44 restorani, Baltikumis tervikuna 138, töötajaid 1734. Kokku on maailmas tänase seisuga avatud 457 Hesburgeri restorani üheksas riigis, lisaks Baltikumile ka Skandinaaviamaades, Venemaal, Ukraina, Saksamaal ja Bulgaarias.

Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela. Eesti on Hesburgeri keti suurima käibega Baltikumi riik