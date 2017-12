Büroomaailma juht: mul on piinlik meie ettevõtte keskmise töötasu pärast

Foto on illustratiivne

Mul on piinlik Büroomaailma keskmise töötasu pärast, tunnistab ASi Infotark tegevjuht Jüri Ross Äripäevas.

Kui teaks, kuidas pääseda palgavaesusest, siis oleksin Nobeli preemiat väärt. Aga ma tean täpselt, miks Büroomaailma keskmine töötasu (palk + preemia) on ainult 1300 eurot ja seega teenivad ka meie firmas pooled töötajad ainult 800-1000 eurot kuus bruto.

Aga aastal 1993 oli meie keskmine palk 800 krooni kuus, seega 25 aastaga on palgad tõusnud ligi 20 korda. See on fantastiline tõus ja veelgi kiiremat tõusu ei ole võimalik saavutada, sest siis tõuseb kiirus üle juhtimisvõime ehk - nagu autorallis - ei võta kurvi välja.

