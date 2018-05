Business Insider: Wall Streeti pankurite sõnul on õhus krahhieelse aja hõngu

Nasdaq Foto: Scanpix, AP

Viimasel ajal on välja antud hulk kõrge riskiga võlakirju. Praegu pole need veel hapuks minema hakanud, kuid restruktureerimisele keskendunud investeemispankurid Wall Streetil hõõruvad juba käsi ning viitavad, et tunne on juba nagu 2007. aastal enne finantskriisi.