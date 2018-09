Bussijuhid võivad otsa saada: "See ei ole hirmutamine, vaid tegelikkus."

Raskused bussisektoris on kasvanud Henri Aaslav-Kaasiku hinnangul juba kriitiliseks, vahendab logistikauudised.ee. "Piltlikult võib öelda, et juba täna seisame kuristiku serval, sest kogu bussisektori probleemiks on bussijuhtide väga kõrge keskmine vanus ning uute bussijuhtide vähesus, sest töötasud on sõna otseses mõttes ajale jalgu jäänud," nentis Aaslav-Kaasik, kelle sõnul on kõige teravamad käärid Eesti keskmise palga ja bussijuhtide miinimumpalga vahel - lausa 30%.

Loe pikemalt Äripäevast.