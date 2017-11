Bussikuningas konkurendist: nad tahtsidki mulli suureks ajada, et tuleme monopolisti tapma

Eelkõige bussifirma omanikuna tuntud Hugo Osula ütles Ärilehele antud intervjuus, et püüab oma firmast luua 21. sajandi tehnoloogiaettevõtet. Vana konkurendi Tiit Pruuli palju meediakajastust leidnud „kindaheitmisel" Tallinna-Tartu liinil Osula pikalt peatuda ei soovinud. Oma skepsist ta siiski ei varjanud.

„Ma tõesti ei taha Go-st rääkida, sest nende turuletuleku strateegia oligi see, et ajada mull suureks, mängida, et tuleme siin monopolisti tapma, aga see pole teema. Ma ei taha nendega seda kaasa mängida. Tulid, eks nad näita, mida suudavad. Tahan aga lihtsalt öelda, et need pildid, mida nende bussidest nägin, ei tekita minus tunnet, et nad midagi uuenduslikku toovad. Luxile see teenus konkurentsi ei paku," sõnab ta. „[Nüüdseks Eesti turult lahkunud] Superbus tuli uuenduslike asjadega - kaks korrust, 80-90 istekohta, miljardär Souteril oli visioon. Praegu tulla veerand tundi meile ette, tavalise bussiga... see on ka ärimudel," on Osula skeptiline.

