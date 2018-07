Buum | Eesti kinnisvarahinnad tõusid aastaga ligi viiendiku

Maa-ameti avaldatav kinnisvara hinnaindeks tõusis teises kvartalis kõrgeimale tasemele alates 2003. aastast, mil kinnisvara hinnaindeksit arvutama hakati. Hinnaindeks kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3 protsenti ja eelmise kvartaliga võrreldes 1,7 protsenti.

2018. aasta II kvartalis tehti kokku 13 340 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid ning hoonestusõigused. Võrreldes teise kvartali tehinguaktiivsust eelmise aasta sama perioodiga, on tehinguaktiivsus langenud üle 1 protsendi, see-eest eelmise kvartaliga võrreldes kasvanud ligi 21 protsendi võrra. Kuna käesoleva aasta esimene kvartal oli võrdlemisi rahulik, siis teise kvartali tehinguaktiivsuse tõus ning turu elavnemine on loomulik. Samuti võrdluses 2017. aasta IV kvartaliga on jäänud tehingute arv 2018. aasta II kvartalis praktiliselt samale tasemele.

2018. aasta II kvartalis oli ostu-müügitehingute koguväärtus üle 893 miljoni euro, mis on ligi 21 protsendi võrra kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil ning 4,4 protsenti kõrgem kui 2018. aasta I kvartalis. Koguväärtuse kasv tulenes peamiselt korteriomandite osakaalu kasvust, kus kapitali maht oli 14,3 protsenti suurem kui eelmises kvartalis. Hoonestatud ja hoonestamata maa koguväärtus samuti kasvas, kuid oluliselt vähem, vastavalt 0,2 protsenti ja 1,3 protsenti.