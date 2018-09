Buumiaeg Lehman Brothersis: kõik sõitsid Ferraridega ja ohumärke ei näinud keegi

Paar aastat tagasi Londonis maksefirma Revoluti asutanud ja selle peagi „ükssarviku” staatusesse viinud start-up-ettevõtja Nik Storonsky esimene töökoht oli 2006. aastal Lehman Brothersis. Pangas, mille kokkukukkumine viis ülemaailmse majanduskrahhini. „Mitte keegi ei uskunud, et Lehman Brothers kaob. 99% panga töötajatest ei uskunud seda,” meenutab Storonsky.

Storonsky (tollase nimega Nikolai Storonski) kolis Venemaalt Londonisse 21-aastaselt, kui läks Lehman Brothersi Londoni kontorisse kauplejaks tööle. Samal ajal lõpetas ta Moskva majanduskoolis magistriõpinguid. Lehmani uppudes kutsuti ta teise suurpanka, Credit Suisse’i. Pea kümneaastane kauplemiskogemus näitas Storonskyle üht – pangad on ebaefektiivsed ja koorivad kliendilt seitse nahka. Siis asutaski ta Revoluti, mille peamiseks konkurendiks peetakse eestlaste asutatud TransferWise’i. Mõlemad tegelevad odavate rahaülekannetega, lubavad lõpetada „pankurite peo” ning kummagi firma väärtuseks on hinnatud üle miljardi dollari. Veel sel kevadel sai Revolut investoritelt 250 miljoni dollarilise rahasüsti. Vestluses meenutab Nik küll peamiselt hullumeelseid masueelseid aegu maailma finantskeskuses. Kui uurin, kas ta ka Eestisse plaanib tulla, vastab ta jaatavalt. „Mul on vaja ju TransferWise’i kontorisse külla minna!”