BuzzFeed: Trump käskis oma advokaadil kongressile valetada Moskva Trump Toweri projekti kohta

Trump toetas ka Coheni plaani külastada presidendivalimiste kampaania ajal Moskvat, et kohtuda isiklikult Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja anda Trump Toweri läbirääkimistele hoog sisse.

Kuigi Trump ütles avalikkusele, et tal ei olnud äritehinguid Venemaal, teatasid allikad, et Trump ja tema lapsed Ivanka ja Donald Trump Jr said projekti juhtima pandud Cohenilt pidevalt detailseid uudiseid kinnisvaraarenduse kohta.

Cohen tunnistas end novembris süüdi valetamises senati ja esindajatekoja luurekomiteedele. Eriprokurör Robert Mueller märkis, et Coheni valeväide, et projekt lõppes 2016. aasta jaanuaris oli katse minimeerida sidemeid Moskva projekti ja „isiku 1” vahel, kes arvatakse olevat Trump, lootuses piirata käimas olevat Venemaa-juurdlust.

Nüüd ütlesid kaks allikat BuzzFeedile, et Cohen ütles eriprokurörile ka seda, et pärast valimisi käskis Trump isiklikult tal valetada ja öelda, et läbirääkimised lõppesid kuid enne, kui need tegelikult lõppesid, et hägustada Trumpi osalemist.

Eriprokuröri büroo sai Trumpi käsust Cohenile kongressile valetada teada mitmete Trump Organizationi tunnistajate küsitlemisel ning sisemistest e-kirjadest, tekstisõnumitest ja muudest dokumentidest. Cohen tunnistas seejärel seda ka ise.