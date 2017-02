Cadillac Escalade, kuningas Arthur ja massaažitool

Erakogu

Õigekeelsussõnaraamat seletab sõna „salong“ järgmiselt: elegantselt sisustatud külalistuba, näituseruum või töökoda. Autosse istudes, õigemini küll tõustes, saab rõõmuga tõdeda, et Cadillac on lõpuks jätnud plastiku sinna, kuhu see kuulub — 80-ndatesse. Sisuliselt kogu salong on kaetud kvaliteetse nahaga. Üksnes alumistes sfäärides, kus suurem oht pindu jalaga tabada, on veel osa detaile plastist. Pehme polster põrandal ja kvaliteetselt kaetud lagi annavad viimase lihvi.