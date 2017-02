Cadillac Escalade, 24 tundi ja mitte ühtegi piirangut (v.a seadustest tulenevaid). Tunne on nagu ootamatult ketist pääsenud koeral — kuhugi poole peaks jooksma, aga kuhu?! Panin nelja lühikesse peatükki kirja selle ja palju muid emotsioone, mis mind selle ööpäeva jooksul valdasid.

1. Pakkuda väiksem korter, asukoht omal valikul

Auto ostmisel on tavaliselt kaks poolt — praktiline ja emotsionaalne - ning vähestel on need tasakaalus. Ühes äärmuses otsitakse kõige soodsamat ja muretumat, võimalikult halli ja tavalist sõidukit, mis elu ei segaks. Teine äärmus armastab ekstreemsusi — 70ndate "ameerika muskel", vana Volga või tuliuus Itaalia sportauto. Mis oleks, kui neid asju saaks ühendada? Erineda massist ja saada sõiduelamust, tunda end mugavalt, aga nautida seda x-faktorit, mis suunurgad üles veab? Uus Cadillac Escalade just seda teha proovibki.

Esimene asi, mis valget kroomitud velgedega hiidmaasturit Viking Motorsi salongi ees nähes pähe tuleb, on Douglas Adamsi Pöidlaküüdi reisijuhist pärit tsitaat: “Kosmos on suur. Tõeliselt suur. Te ei suuda uskuda, kui ääretult tohutult ajuvabalt suur see on.“ Nüüd asendage sõna „kosmos“ nimega Escalade. Iluvõre ja mootorikate asuvad umbes seal, kus keskmisel pereautol katus. Autole kinnitatud astmelauad ei ole edevusvidin — ilma selleta oleks autosse sisenemine füüsisele kasulik, kuid visuaalselt koomiline. Lapsel või hädisemal vanainimesel jääks see projekt üldse pooleli.

Kui suurejooneline ja silmapaistev välimus toidab emotsionaalset poolt, siis mahutavus on Escalade’i üks suuremaid praktilisi eeliseid konkurentide ees. Järgides rahvastikuteadlaste juhiseid laste arvukuse tõstmises ja rahvuse püsimajäämises, saab peale kolmandat last kiiresti selgeks, et enamik „pereautosid“ on nüüd nimekirjast maas. Tõsi, ka mahtuniversaalidel on 7 istekohta, aga see muudab pakiruumi olematuks. Seega on järgmine loogiline samm väikebuss. Mõistlik, aga olgem ausad, võrdlemisi emotsioonitu lahendus, mille peale kaotab autofännide taevas järjekordne ingel tiivad. Alternatiiviks ongi Escalade.

Võtme järgi minnes saan aru, et õues olnud auto puhul olen hinnangutega sündmustest ette rutanud — müügisaalis asub Escalade’i suurem versioon tähisega ESV. Enamik parameetreid on „väikevennaga“ samad, kuid pikkust on üle poole meetri rohkem. Kiire pilk pagasiruumi kinnitab, et isegi siis, kui kasutuses on kõik kolm istmerida kokku 8 istekohaga, mahuks pagasiruumi lapsevanker, keskmist mõõtu külmkapp koos nädala toidukraamiga ja hea pressimise korral ka 2-3 bernhardiini. Geograafiatudeng kasutaks Escalade ESV-d edukalt korterina ning korraldaks kursakaaslasetele ka mõnusa tantsupeo. Lisaboonusena võimalus käia korteriga välitöödel.

Proovisõiduks saan siiski väiksema versiooni. Kuivõrd „väike Escalade“ on iseenesest niivõrd tore oksüümoron, siis kasutan järgneva 24 h jooksul seda autole viidates korduvalt.

Jätkub 7.02.2017…