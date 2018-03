Cargo rendib osa uutest vagunitest Mitsubishile, autoosi Venemaale vedavate rongide arv kasvab kahekordseks

Riiklik kaubavedaja EVR Cargo rendib osa oma uutest, vene tehastelt tellitud platvormvagunitest välja Mitsubishi korporatsioonile, mis suurendab oma rongikoosseisu autoosade veoks Venemaa tehastesse. Muugalt väljuvate rongide arv kasvab juba alates homsest ning nädalas väljub nüüd kahe rongi asemel neli rongi.

Tehing tehakse Cargo tütarettevõttega, eelmise aasta detsembris asutatud WagonPro aktsiaseltsiga, mille kaudu renditakse välja 62 äsja kätte saadud konteinerplatvormi ettevõttele MTF Logistics AS. See on Mitsubishi korporatsiooni logistiliseks partneriks Eestis.

Uute vagunite kasutuselevõtuga tõusevad Eesti raudteedel veetavate konteinerite mahud pea kolm korda ning Moskva külje alla Mitsubishi tehastesse väljuvad rongid Muugalt nüüd kahe korra asemel neli korda nädalas.

„Mitsubishi Eesti partnerile renditud vagunid on osa EVR Cargo vagunite ärisuuna investeeringukavast. Uus soetus aitab kogu Eesti logistikasektorit ning lisab kindlust, et Eesti on hea partner uutele tulijatele" ütles EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.