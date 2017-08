Carlsbergil läheb paremini. Õllesõbrad armastavad kallimaid õllesorte

Saku Õlletehase omanik Carlsberg rõõmustas, kuna õllesõbrad eelistasid juua kallimad õllesorte.

Taani õlletootja Carsbergi esimese poolaasta kasum ületas analüütikute ootuseid, kuna ettevõte on suutnud teha kulukärpeid ja on balansseerinud väiksemad müügikogused kõrgemate marginaalidega, kirjutab Reuters.

Ettevõtte juht Cee's Hart ütles, et on kindel, et suudab täita ettevõtte kulukärpe eesmärgid, hakates investeerima premium brändidesse kaks kvartalit enne seitsme aastases üleminekuprogrammis ette nähtut.

Grupi müüdud õllevalik läks neli protsenti kõrgemaks, kusjuures hinnatõusu vedasid Aasia ja Ida-Euroopa.

Vene õlleturg kahanes esimesel poolaastal aastaga viis protsenti. Seda turgu lõi 1,5 liitrites ja suuremates plastpudelistes õllemüügikeeld ning lisapõntsu panid keeruline tarbimiskliima ja külm ilm. Carslberg nihverdas kavalalt mööda 1,5 liitritste pudelite piirangust, hakates õlut müüma 1,42 liitristes plastpudelites.

Venemaal ja Ukrainas on konkurentsiolukord õlleturul muutumas, kuna Carlsbergi rivaalid Anheuser-Busch InBev ja Anadolu Efes otsustasid oma nende maade tegevused liita, et tugevdada positsiooni langeval turul.

Carlsbergi kasum enne erakorralisi tulusid ja kulusid kasvas aastaga viiendiku võrra, 4,13 miljardi Taani kroonini. Reutersi poolt küsitletud analüütikud ootasid 3,92 miljardi Taani kroonist kasumit.