Euroopa kohus tegi eile väga olulise otsuse, mis puudutab mobiilside kohta andmete kogumist erinevate organisatsioonide poolt. Kui seni on selline andmete kogumine liikmesriikides olnud kohati lubatud, ka Eestis, siis Euroopa Kohtu otsus annab väga selge signaali - mobiilioperaatorid tohivad andmeid väljastada vaid raskete kuritegude avastamise ja ennetamise puhul. Sotsiaalmeedias rõõmustab selle üle Soraineni advokaadibüroo partner Carri Ginter.

„Olen mitu aastat rääkinud ja koolitanud, et mobiilside kohta andmete lauskogumine ja nende andmete suvaline kasutamine erinevates menetlustes on EL õigusega vastuolus.

EL õigus keelab andmete lauskogumise, kui nende kasutamine ei ole piiratud ainult raskete kuritegude avastamisega ja ennetamisega. Eestis see nii ei ole.

Tänane Euroopa Kohtu otsus on vaimustav. Juskui vabaduse vastulöök või viimane vastupanuvõitlus. Inimesed ei pea ärkama iga päev tundega, et keegi neid jälgib. Teibitükk kaameral ei ole uus normaalsus. Lausjälgimise pikaajaline mõju ühiskonnale on üüratu ja kohtu tänane otsus on samm tagasi normaalsuse poole. Lausjälgimise tulemuseks on ensetsensuur. Inimene hakkab käituma keskmiselt - nii nagu ta arvab, et ta teiste arvates peaks käituma. Selliselt kujunevad aga hoopis teistsugused isiksused. See on suur päev inimeste õiguste kaitsel. Tõeline jõuluime," kirjutab Ginter.

Vaadake Euroopa Kohtu otsust siit (inglise keeles).