Center Kinnisvara: Tallinna korteriomanik teenis kuuga 5500 eurot

Suvelõpu järsk elavnemine korteriturul kasvatas vaid ühe kuuga keskmise Tallinna korteriomaniku vara ligi 5500 euro võrra, kirjutab Center Kinnisvara Adaur kinnisvaraportaalis.

Augustis äkilise hüppe teinud Tallinna korteriturul vahetas omanikku 866 korterit ja 84 miljonit eurot. Seda on lausa 186 korterit ja 19,9 miljonit eurot enam kui juulis, näitab Center Kinnisvara värske Tallinna korterituru ülevaade. Omanikku vahetanud korterite keskmine ruutmeetrihind tõusis kuuga saja euro võrra, ulatudes 1780 euroni.

Keskmise ehk 51,8 ruutmeetri suuruse Tallinna korteri turuväärtus kasvas augustis hinnanguliselt 92 198 euroni. See ületab samasuguse korteri juulikuise turuväärtuse 5481 euro võrra ning mulluse augusti turuväärtuse 7029 euro võrra.

„Augustikuine elavnemine oli pärast vaikseid suvekuid prognoositav, kuid tähelepanuväärne on Kesklinna tõusmine Tallinna kõige aktiivsema turuga piirkonnaks ja keskmise tehinguhinna järsk kasv,“ rõhutas Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer. „Peapõhjusi tuleb otsida mitme kesklinna uusarenduse valmimisest. Aga oma roll on ilmselt ka jahedal suvel, sest inimesed asusid juba augustis tegelema asjadega, mis kuldse suveilma puhul lükatanuks pigem sügisesse.“

Ayrer rõhutas, et äkilisi aktiivsushüppeid mõne linnaosa korteriturul ei tohiks siiski üle tõlgendada. „Tallinna korteriturg on siiski piisavalt väike, et paari suurema uusarenduse üheaegse müükipaiskamisega turupilt pea peale pöörata,“ rõhutas ta.

Kõige kallim korter müüdi augustis samuti Kesklinnas ning mille hind küündis lausa 1,25 miljoni euroni samas, kui ka kõige odavam Kesklinna korter müüdi vaid 3800 euroga. Kõige suurimaid kortereid müüakse jätkuvalt Pirita linnaosas ning kõige väiksem, 46,2 ruutmeetrine korter leidis augustis omaniku Põhja-Tallinnas.