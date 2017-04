Cherry pankrot kriminaaluurimise all: kas miljonikahju tekitati tahtlikult?

Eesti kunagise eduloo Cherry portaali osas algatati kriminaalmenetlus. 1,2 miljoni eurose võlaga pankrotti läinud ettevõtet süüdistatakse tahtliku maksejõuetuse põhjustamises.

Cherry Media OÜ alustas 2010. aastal tegevust sooduskupongide müügiga ning ettevõtet saatis niivõrd suur edu, et lubati vallutada terve Ida-Euroopa. Lätist ja Leedust kaugemale aga ei jõutud. Nimelt lõpetas firma tegevuse eelmise aasta mais.

Läti tarbijakaitseamet pöördus mõni kuu hiljem politsei poole teatades, et leheküljed cherry.lv ja citylifi.lv lõpetasid tegevuse, aga ettevõte jätkas sellele vaatamata kupongide ning toodete müüki. Tarbijakaitse kahtlustas, et pankroti varjus tehti kriminaalseid tegusid.

Selle aasta veebruaris selgus, et Läti politsei alustas Cherry suhtes kriminaalmenetluse pettuse paragrahvi all.

Eestis alustati äsja kriminaalmenetlus maksejõuetuse põhjustamise kohta. "Tegemist ei ole uuendatud kriminaalmenetlusega, vaid on alustatud uus menetlus KarS § 384 lg 1 järgi. Kuna menetlus on algusjärgus, ei saa prokuratuur täiendavaid menetlusandmeid avaldada," kinnitas prokuratuuri pressiesindaja.



Ehk Cherryt süüdistatakse selles, et ettevõte oli teadlik oma majanduslikest raskustest ja võlgadest, kuid sellest hoolimata jätkas kohustuste võtmist või raiskas muul moel raha, tekitades sellega maksejõuetuse.

Karistus maksejõuetuse tekitamise eest on rahaline karistuse või kuni kolmeaastase vangistus.

Tarbijakaitseamet: pöördusime politsei poole eelmise aasta juunis

"Tarbijakaitseamet sai Cherry Media OÜ maksejõuetusest teada 26. mail 2016. Enne ei paistnud Cherry Media OÜ tegevus millegi poolest silma - tarbijate kaebusi ei olnud tavapärasest rohkem, samuti esitas Cherry Media õigeaegselt pakettreisi kogumüügi aruanded, mille andmed samuti midagi tavatut ei näidanud," rääkis tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

"Tarbijakaitseamet pöördus pärast Cherry Media OÜ maksejõuetusse sattumist politsei- ja piirivalveameti poole avaldusega algatada uurimine nii Cherry Media OÜ kui Wow Travel GmbH tegevuses võimaliku kelmuse ja kuriteokoosseisu tunnuste tuvastamiseks."

Wow Travel on Saksamaa reisikorraldaja, mille reisipakette Cherry aastaid müüs. Üsna peale Cherry pankrotti ja tegevuse lõpetamist selgus, et klientidele müüdud reisid ei toimu ning Wow Travel ei soostu Cherry.ee klientidele ka raha tagastama. Huvitav on see, et Cherry müüs pakette veel kaks päeva enne pankroti väljakuulutamist.

Lisaks kriminaalmenetlusele plaanivad Cherry maksejõuetusega rahast ilma jäänud võlausaldajad masshagi ettevõtte vastu.

Cherry endine juhatuse liige: Me ei ole kursis sellega, et Cherry Media OÜ tegevusega seoses on algatatud kriminaalasi

Andres Susi, kes oli Cherry Media OÜ juhatuse liige alates 2010. aasta märtsist kuni 2016. aasta juunini ütles, et nad ei kursis sellega, et Cherry Media OÜ tegevusega seoses on algatatud kriminaalasi. "Mistõttu ei ole meil võimalik teada, keda ja milles võidakse süüdistada."

"Me oleme siiani olnud väga avatud suhtluses nii meediaga kui erinevate teiste osapooltega, selgitanud korduvalt põhjuseid, mille pärast alustati Cherry Media OÜ likvideerimist ja pankrotimenetlust. Ajutine pankrotihaldur leidis, et Cherry Media OÜ maksejõuetus ei ole põhjustatud raske juhtimisvea ega pankrotikuriteo tõttu, vaid selleks olid muud põhjused, mis on loetletud ajutise halduri aruandes. Kahjuks on Cherry Media OÜ partner WOW Travel siiani jätnud täitmata oma kohustused ärajäänud reiside eest," vastas Susi.

