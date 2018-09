Circle K edukas aasta. Käive kasvas oluliselt. Mis neid aitas ja mis pidurdas?

Koos kütuse ladustamise partneri Oiltanking Tallinn ASi poolt Circle K-le tarnitud kütuse eest tasutud aktsiisimaksudega, maksis Circle K Eesti AS 2017. kalendriaasta jooksul riigile erinevaid makse kokku 162 miljoni eurot, mis teeb Circle K Eesti AS-st Eesti suurima maksumaksja. Tööjõumakse tasus Circle K Eesti 4,7 miljonit eurot. Eelnevatel perioodidel kogunenud kasumi arvelt maksis ettevõte 2017/2018 majandusaastal omanikettevõttele dividende 8 miljonit eurot, millelt tasuti riigile ettevõtte tulumaksu 2 miljonit eurot.

Lisaks edukale majandusaastale saavutas Circle K Eesti AS 2017. aasta detsembrikuus AS Kantar EMOR poolt läbiviidud Eesti ettevõtete maineuuringus esikoha ning pälvis tiitli „Eesti mainekaim ettevõte 2017".

Circle K Eesti AS on üks Eesti suurimaid mootorikütuste jaemüüjaid, mis omab ja opereerib 59 täisteenindus- ja 17 automaatjaama ning üht mugavuspoodi. Ettevõttes töötab ligi 700 inimest, neist enamus teenindusjaamades. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation CoucheTard.