Circle K ees jala murdnud mees nõudis tanklalt välja korraliku kahjusumma

Lisaks sellele nõudis ta välja ka mittevaralist kahju, sest muidu terve ja iseseisev mees vajas peale tervisekahju tekkimist igapäevaselt abi. Kohtulahendist selgub, et mees tundis pidevalt tugevat valu ning tal olid suured raskused liikumisega. Tal on füüsiline ja hingeline valu seoses traumaga, mida põhjustasid korduvad valulikud operatsioonid ja protseduurid, ebamugavused igapäevases elus ja tööl. Mees leidis, et mittevaralise kahju mõistlik hüvitis saadud kehavigastuste ees moodustab 4473,81 eurot.

Kõigepealt jättis Viru maakohus mehe hagi rahuldamata, sest pole võimalik tõestada, et tankla esine oli tõepoolest libe. Seejärel kaebas mees asja edasi ringkonnakohtusse, kus otsustati selle aasta veebruaris, et tegelikult siiski võlgneb Cicle K talle osalise kahju hüvitamise.

Ringkonnakohus on seisukohal, et mehe nõue mittevaralise kahju hüvitise saamiseks on iseenesest põhjendatud, kuid mitte 4473,8 euro ulatuses, sest see ei vasta ühiskonna üldise heaolu tasemele ega hageja saadud tervisekahjustuse intensiivsusele. Ringkonnakohus leiab, et mõistliku mittevaralise kahju hüvitise suuruseks on praegusel juhul 500 eurot, millele lisandub töölt puudumisega kaotatud 439,61 eurot ehk kokku peab Circle K hüvitama mehele 939,61 eurot.