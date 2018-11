Circle K juht kütusehindadest odavneva nafta taustal: ärge muretsege, küll nad langevad

"Eks nad on ikka langenud selle kõrge tasemega võrreldes. Nüüd küll korrigeerus diisli hind kõrgemale, sest hakkasime müüma talvist, seda arktilist diislit, kuna Eestis ei tea iial, millal see pakane tuleb ja pigem karta kui kahetseda. Aga põhimõtteliselt, kui see nafta ikkagi jätkab langust, siis kandub see kohe üle ka lõpptoodetesse ehk bensiini ja diislisse ehk ta tuleb riburadapidi alla siis," rääkis Realo.

Kütusemüüja sõnul on nafta hind teinud siin ikka jõnkse üles ja alla, mistõttu kütusehinnad ootavad praegu ikkagi seda, et kuhu ta siis stabiliseerub. "Alles eelmise nädala lõpus läks ta korraks üles, nüüd ta on tulnud alla. Ega nii kiiresti need asjad ei käi. Täna ikkagi turud jälgivad ja me müüme lõpptoodangut, me ei müü naftat – me müüme ikkagi seda, mida keegi on juba valmis tootnud ja müüme seda selle hinnaga, millega ta maailmaturul müügil on," lausus Circle K juht.