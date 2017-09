Circle K personalidirektor: see on müüt, et palk muudab inimese paikseks

Circle K Eesti AS personalidirektor Maarika Lember tõdes, et pooled ettevõtte klienditeenindajatest vahetuvad aasta jooksul. Töötkohta vahetatakse mitte palga, vaid teiste võimaluste ja kohustuste pärast.

"Tööjõupuudus, eriti Tallinnas ja Harjumaal, on praegu ilmselt enamike tööandjate suurim probleem. Suurepärast klienditeenindust pakkuva ettevõttena on meie töötajate ridades kõige enam klienditeenindajaid, seega puudutab tööjõu nappus ka meid. Pole ju saladus, et Tallinn on kaubanduspindade ruutmeetrite arvult Euroopas esirinnas, seega on ka töökohtade pakkumine piirkonnas suur," rääkis Lember.

"Meie tööjõu voolavus on küll stabiilne, aga kui mõni koht jääb vabaks, siis on tunnetatav, et selle täitmine täna on oluliselt keerukam kui viis aastat tagasi. Ja üldine trend kogu maailmas liigub suunas kus noored vahetavad üha sagedamini töökohti ja reisivad palju. Seega ongi suurenev tööjõu voolavus ajastu märk kuid positiivsena näeme, et igal aastal on mitmeid, kes tulevad peale aasta-paari pikkust pausi meile jälle tööle," ütles ta.

” Noored vahetavad üha sagedamini töökohti ja reisivad palju.



Kas on tulnud ette olukordi, kus nt klienditeenindajat asendab kontoritöötaja?

"Kõik meie kontoritöötajad käivad aeg-ajalt teenindusjaamades tööl, aga mitte teenindajate nappuse tõttu, vaid seepärast, et eesliinitööd kogeda ja paremini mõista nii töötajaid kui ka kliente," ütles ta. Samuti ei ole Lemberi sõnul jäänud mõni teenindusjaam avamata teenindajate vähesuse tõttu, aga see on nõudnud olemasolevatelt töötajatelt pingutust, koostööd ning vahel ka ületunnitööd.

Loe veel

Kui suur on Teie ettevõttes tööjõu voolavus?

"Tööjõu voolavus sõltub paljudest teguritest ning on erinevates teenindusjaamades väga erinev. Suurt rolli mängivad nii kohalik tööjõuturg, tööpakkumiste arv, jaama asukoht kui teenindusjaama juhtimise kvaliteet. Üldistavalt võib öelda, et pooled meie klienditeenindajatest aasta jooksul vahetuvad," ütles ta.

"Suuremates linnades, kus töötab ka palju tudengeid ja noori inimesi, on tööjõu voolavus suurem – nad saavad meie juures tihti esimese töökogemuse ja sealt alustavad karjääri tegemist. Väiksemates linnades seevastu on meeskonnad tavapäraselt püsivamad ning meil on päris palju töötajaid, kelle staaž on juba 10 ja enam aastat."

Kuidas hoiate töötajaid enda juures? Kuidas lahendate tööjõupuuduse probleemi?

Lemberi sõnul on Circle K tuntud kui usaldusväärne, stabiilne ja toetav tööandja. "See väljendub kõigis meie tegevustes – tööülesanded on selged ja arusaadavad, lubadustest peetakse kinni, iga töötaja saab alguses korraliku väljaõppe ja juhendamise, kõigile töötajatele pakutakse täiendkoolitust ja võimalust ennast arendada ning korraldatakse ühisüritusi. Kasutame erinevaid värbamiskanaleid ja meetodeid ning kriitilisi hetki väga tekkinud ei ole."

"Samuti on meie jaoks oluline pakkuda oma töötajatele konkurentsivõimelist töötasu," ütles ta. "Selleks, et tagada oma töötajatele turutingimustele vastav töö tasustamine, vaatame igal aastal teenindusjaamade töötajate palgad üle ning teeme seejärel vajalikud otsused. Viimastel aastatel on palgatõus teenindusjaama töötajatele olnud sõltuvalt staažist ja töökohustustest kuni 9%."

” Viimastel aastatel on palgatõus teenindusjaama töötajatele olnud sõltuvalt staažist ja töökohustustest kuni 9%.



Millisest palgast alates jäävad töötajad püsima?

"See on müüt, et palk muudab inimese paikseks. Loomulikult on hea palk oluline, aga töökohta vahetatakse sageli hoopis teistel põhjustel – mõni läheb õppima, teine kolib (ka välismaale), kolmandale ei sobi graafikuga töö ja loomulikult jäävad noored naised ka lastega koju. Seega on palk vaid üks motivaatoritest," ütles ta.

"Meie Tallinna ja Harjumaa piirkonna klienditeenindaja põhipalk on 740 eurot, millele lisaks teenivad kõik teenindajad töötulemusest sõltuvat müügiboonust. Tulemusest sõltuv palk on motiveeriv, eriti tähtsaks peavad seda noored, kes on valmis suurema sissetuleku nimel pingutama. Meil on töötajaid, kes teenivad suurepärase müügitööga pool oma põhipalgast juurde müügiboonusena. Lisaks on meil erinevad hüved ja motivatsioonipakett, mille kaudu väärtustame oma töötajaid ning mis pakuvad võimalusi nii aktiivseks puhkuseks kui enesearendamiseks."