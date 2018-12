Citycon: e-kaubanduse areng ei tähenda veel ostukeskuste ajastu lõppu

Neljapäeval toimunud Nordic Real Estate Forumi kaubanduskinnisvara paneelis keskendutigi peamiselt sellele, mis saab kiiresti areneva e-kaubanduse tingimustes suurtest kaubanduskeskustest. Colliers International Soome asepresidendi Juha Tiuraniemi hinnangul on juba praegu märgata, et piirid jaekaubanduse ja büroode vahel on hägustumas ning ostukeskused on muutumas teenusepõhisemaks. „Soomes üsna tavaline, et ostukeskus, raamatukogu ja tervishoiuasutus on kõik ühe katuse all,“ tõi Tiuraniemi näite põhjanaabrite juurest.

Läti Linstow Center Management tegevjuhi Frode Gronvoldi sõnul jääb jaekaubandus kinnisvaraarenduses oluliseks elemendiks, mis on sageli ka arenduste tuum. „On olemas reaalsed sünergiad – näiteks korterite ja büroohoone kombineeritus samas asukohas tõstab mõlema hinda,“ ütles Gronwold. CBRE Baltics juhtivdirektor Santa Rozenkopfa Lätist nõustus leides, et ostukeskused on olnud alati multifunktsionaalsed. „Küsimus on selles, kuidas erined oma konkurendist, kuidas kombineerid oma rentnikud ning millele ehitad üles turunduse. Kuidas korraldad üritusi, mis poleks seotud ainult jaemüügiga vaid millega tood kohale ka rahvast, kes ostleb üsna enam internetis. Meelelahutuse, toitlustuse ning jõusaalide kombineerimine muutub üha tavalisemaks nähtuseks,“ ütles Rozenkopfa.