Cleveroni juht toodete varastamisest: tuleme uue disainiga välja ja paar kuud hiljem on selle võltsing Hiinas müügil

Cleveroni juht Arno Kütt rääkis tänasel ekspordikonverentsil, kuidas välisturgudele laienemine on toonud ettevõttele kaasa probleemi toodete kopeerimisega.

"Me oleme viimased kaks aastat võidelnud sellega, et meie tooteid kopeeritakse. Toodete pilte kopeeritakse ja pannakse Alibabas müüki. Me tegime alguses vea ja ei patenteerinud oma toodet Hiinas ära," rääkis Kütt.

Kütt meenutas ühte nahaalsemat tootevargust, mis toimus siis, kui Cleveron oli 2015. aastal uue prototüübiga Brüsselis messil. "Seal oli üks Hiina firma, kes arvatavasti filmis, kuidas me oma toodet kokku ja lahti võtsime, sest hiljem oli meie toode täpselt samade joonistega Hiina firmas tehtud ja ära patenditud," rääkis ta. Kopeerimisest said Cleveroni töötajad aru seetõttu, et messil olevasse tootesse oli puuritud vea tõttu kaks auku, mis olid Hiina plagiaadi patendeeritud mudelis sees.

Eelmine aasta läks uus toode Zara poodi üles ja veidi aega hiljem oli täpselt sama toode hiinlastel juba olemas. "Kui sa teed oma toodet, siis sa pead seda kaitsma," rääkis ta. "Esimesed on patendid, kindlasti Hiinas. Samuti tuleb mõelda kasulikele mudelitele, kaubamärgi kaitsele ja disainikaitsele, mis on Hiinas suhteliselt kasutu. Lisaks müüge litsentse, mitte tarkvara ja arendage pidevalt tooteid, et olla kopeerijatest ees," rääkis ta.

Cleveroni tugevus on see, et midagi ei kopeerita ega tehta järgi. "Toodete arendusel lähtub Cleveron eelkõige klientide unistustest. Siis me prototüübime ja katsetame. Mõned asjad lähevad lendu, mõned mitte," ütles Kütt.

"Eesti on super koht piloteerimiseks. Minult küsitakse palju, millal me viime peakontori USA-sse. Ma küsin, miks? Meil ei ole vaja isegi Tallinnasse kolida, sest Viljandis on hea olla," rääkis Kütt. "Eestis oli alguses võimalik paari miljoni euroga terve riik tootega ära katta, Rootsis oleks see palju kallim olnud, siin võtavad inimesed uued asjad kiirelt omaks," rääkis ta.