Cleveroni meeskonnaga liitus Eesti üks hinnatumaid tippjuhte

Eesti üks hinnatumaid tippjuhte, Andres Liinat, liitub tegevjuhina Cleveroni meeskonnaga.

Cleveroni üks asutaja ja juhatuse esimees Arno Kütt ütles, et Cleveroni meeskond on märkimisväärselt kasvanud ja seniste arengute põhjal võib öelda, et kasv aina kiireneb. „Pöördusin Andrese poole ettepanekuga liituda meie meeskonnaga eelkõige sellepärast, et meil on kiire kasvu faasis vaja lisajõudu tegevjuhtimisse. Minu kirg on tehnoloogia ja arendustegevus. Saaksin edaspidi keskenduda just Cleveroni tehnoloogia arendamisele. Andresel on aga väga tugev juhtimiskompetents ning selles osas on ta Cleveroni meeskonda väga oodatud täiendus."

Andres Liinat lisas, et viimastel kuudel Cleveroni meeskonnaga läbiviidud strateegia uuendamise protsess on tekitanud suure usu tehtud valikutesse ja meeskonda. „Cleveron oma valdkonna strateegilise innovaatorina omab suurepärast positsiooni muuta paki - ja väikesaadetiste äri oluliselt efektiivsemaks ja mugavamaks ka väljaspool Eestit. Seda tõestavad seniloodud tehnoloogia ning juba toimivad koostööprojektid rahvusvahelistel turgudel" ütles Andres Liinat.

Andres Liinat omab ligi 30 aastast juhtimiskogemust nii era- kui ka avalikus sektoris, erinevates valdkondades. Viimati töötas ta ligi 8 aastat Tartu Ülikooli kantslerina.

Cleveron on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaettevõte, mis arendab jaekaubanduse- ja logistikaettevõtetele mõeldud pakkide edastamise tehnoloogiat. Cleveroni pakiterminal PackRobot on maailma mastaabis esimene mudel robootikal põhinevate pakiautomaatide põlvkonnas. Uuendusliku tehnoloogia ja rahvusvaheliste suurklientide toel on Cleveroni eesmärk saada oma sektori liidriks Euroopas ja USAs.