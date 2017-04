Coca-Cola kasum vähenes 20%, ettevõte koondab 1200 töökohta

Karastusjookide tootja Coca-Cola plaanib teisest poolaastast majandustulemuste parandamiseks koondada 1200 töökohta.

CNN kirjutab, et koondamine on osa mastaapsemast kulude kokkuhoiu plaanist, millega börsifirma peaks kokkuvõttes säästma 800 miljonit dollarit.

Praegu töötab ettevõttes üle ilma enam kui 100 000 inimest.

Viimastel aastatel on Coca-Cola püüdnud sammu pidada tarbijate muutuvate maitse-eelistustega ning suunaga, et tarbijad ei soovi enam kõrge suhkrusisaldusega jooke. Finantsnäitajate halvenemise tõttu on ettevõte suurendanud investeeringuid tervisesõbralikumatesse toodetesse nagu erinevad veed, piim ning sojal põhinevad joogid.

Coca-Cola teatas eile õhtul, et puhaskasum vähenes esimese kvartalis 20% 1,18 miljardi dollarini. Käive aga kahanes 11% 9,1 miljardi dollarini.