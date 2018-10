CoinMetro juht: tänased Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on liiga leebed

Ka meie otsustasime tuua oma tegevuse ja peakontori just Eestisse seetõttu, et uute tehnoloogiate kasutamisel riigivalitsemises on Eesti maailmas esirinnas. Siinne tugev e-riigi kompetents ja ettevõtjasõbralik keskkond on kogu maailma mastaabis väga atraktiivsed. Eesti atraktiivsust tõstis meie jaoks ka asjaolu, et tegemist on esimese riigiga Euroopa Liidus, mis on võtnud vastu 5. rahapesu tõkestamise direktiivi ning andnud välja juhised krüptoraha avaliku esmapakkumise läbiviimiseks.

Kuigi atraktiivne e-keskkond meelitab Eestisse uut ettevõtlust, on Eesti jõudnud täna olukorda, kus krüptovaradega seotud litsentside ja tegevuslubade jagamine riigi poolt võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta. Tänased Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on liiga leebed ja on reaalne oht, et ettevõtted võivad neid aina kasvava krüptobuumi valguses kurjalt ära kasutada.

Lahenduseks võiks siin olla tänaste regulatsioonide ülevaatamine koostöös seadusandjate, regulaatorite ja valdkonna ekspertidega. Nii oleks võimalik muuta Eesti krüptosektor küpseks keskkonnaks ja säilitada sealjuures atraktiivne, aga turvaline ettevõtluskeskkond.