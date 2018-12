Columbia ülikooli professor: Eesti võiks aidata vaeseid maid

Kas teil on Eesti jaoks varuks mõni hõbekuul, mis majandust kiiremini edasi viiks?

Eestil läheb hästi, ta liigub õiges suunas ning teeb seda kiiresti. Eesti on kõrgtehnoloogia valdkondades maailmas juhtiv, ta kasutab arenguks ajusid. Eesti peaks tegema kõik endast oleneva, et Euroopa tervikuna hoiaks kokku. Samuti peaks Eesti kasutama oma võimekust maailma vaeste riikide, näiteks Aafrika omade, aitamiseks. See võib palju muuta. Eesti on arenenud abisaajast doonormaaks. See näitab majandusedu.