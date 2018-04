Coop kasvas turust kasvust 2,5 korda kiiremini. Kuidas läks Maximal?

Investeeringud innovatsiooni on Vihandi sõnul kasvanud lisaks sisemiste protsesside edendamisele ka e-poe, e-poe toidukappide ning Nutikassade arendamisel. „2016. aastal tõime esmakordselt turule Nutikassad ning 2017. aasta lõpuks töötasid need juba 30 erinevas kaupluses,“ lisas ta.

Ühistulise organisatsioonina on Coop asutatud eesmärgiga hoida ja arendada kohalikku elu ning seepärast investeeritakse teenitav kasum tagasi kaubandusvõrgu arendamisse või aidatakse muul moel kaasa kohaliku elu edendamisse. Nii on Coopi ühistud toetanud kohalike spordirajatiste ehitamist, ürituste korraldamist, kultuuri, puudust kannatavaid peresid jpm.

Otseselt kaubandustegevust mittepuudutavana tõi Vihand Coopi suurima arenguna möödunud aastal välja panga ostu. „Aasta eest ostsime Eestisse tagasi Krediidipanga, mis on tänaseks edukalt käivitunud Coop Panga nime all ja mis tegutseb lisaks kontoritele tänaseks ka Coopi kauplustes üle Eesti,“ ütles Vihand. Tema sõnul on see taas kord hea näide väga tugevast koostööst 19 piirkondliku tarbijaühistu vahel, kes ühiselt otsustasid ja tegutsesid, tuues panganduse tagasi neisse piirkondadesse, kus see viimaste aastakümnetega järjest hääbunud on.

Käesoleval aastal on Vihandi sõnul ees ootamas veel mitmeid olulisi muudatusi. „Juba lähema kahe kuu jooksul saavad kõik Coop Panga kliendid hakata ilma teenustasuta sularaha välja võtma kõigist 350 Coopi kauplusest üle Eesti ning suvel võtame esimesena Eestis kasutusele Coopi e-poe toidukapid, mis annab meie e-poe klientidele senisest palju avaramad võimalused kaup mugavalt kätte saada,“ lisas Vihand.

Coopi 350 kaupluses tehakse iga päev 160 000 -180 000 ostu umbes 1,6 miljoni euro eest. Ligi 600 000 püsikliendi, 80 000 klientomaniku ja enam kui 5500 töötajaga Coop Eesti kauplused võimaldavad lisaks toidule ja esmatarbekaupadele üle Eesti kasutada üha enam ka igapäevased pangandusteenuseid ning enamikes Eesti piirkondades vahendatakse ka traditsioonilist postiteenust.

Oma läinud aasta tulemused avaldas ka Maxima. 2017. aastal ulatus Maxima Eesti käibemaksuta käive 465,3 miljoni euroni. Jätkasime 2017. aastal kasvu käibes ja mis olulisim – lõpetasime aasta kasumiga, teatas Maxima. Käesoleval aastal plaanime jõuda 500 miljoni euro suuruse käibemaksuta käibeni, teatas Maxima. 2016. aastal ulatus Maxima Eesti käibemaksuta käive 446,1 miljoni euroni.