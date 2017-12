Coop Panga aktsionärid vahetasid nõukogu liikme välja

Coop Pank ASi aktsionärid valisid esmaspäeval toimunud üldkoosolekul ettevõtte nõukogu liikmeks ettevõtja Märt Meeritsa, kes vahetab välja senise liikme, advokaat Marko Kairjaki.

Coop Panga 5-liikmelisse nõukogusse kuuluvad veel nõukogu esimees, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand, Harju Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Jaan Marjundi, Antsla Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Roman Provotorov ja ASi Inbank nõukogu esimees Priit Põldoja.

Coop Panga enamusomanik on Eesti ainus ühistuline jaekaubandusgrupp Coop Eesti, kellele kuulub kokku 60,4% aktsiatest. Panga suurimad aktsionärid on veel AS Inbank 17,9% ja ettevõtja Andres Sonn 17,4%-ga.