Coop panga edukas algus. Milliste numbritega nad uhkustada saavad?

Läinud aasta erakorralise kasumita kinnisvara müügist kasvas kasum 30 protsenti.

Coop Panga kolmanda kvartali vahearuande kohaselt kasvas panga klientide arv aasta algusega võrreldes ligi 6000 võrra ehk 17 protsenti ja ulatus oktoobri alguseks 42 582-ni. Lisaks on panga väikefinantseerimisega tegeleval tütarettevõttel Coop Finants ligi 99 000 klienti.

Coop Panga hoiuste turuosa Eesti pankade seas kasvas võrreldes aasta algusega 1,9 protsendilt 2,2-ni ja laenuportfelli turuosa 1,3 protsendilt 1,6-ni.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on suutnud Coop Pank oma esimesel tegevusaastal kasvatada mahte kordades kiiremini, kui turgu valitsevad suurpangad. „Oleme mitme uudse lähenemisega toonud elevust pangandusturule, kus viimase kümnendi jooksul valitses pigem vaikelu. Selle kõige juures on oluline, et tegutseme ka korraliku kasumiga,“ lausus Rink.