Coop Pank on kuuga juurde saanud 3000 klienti

Detsembris elektroonilise konto avamise lahendusega välja tulnud Coop Pank võitis teenuse esimesega kuuga üle 1700 uue kliendi. Kokku liitus pangaga kuu jooksul pea 3000 uut klienti.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on huvi internetis konto avamise vastu suur ja tagasiside klientidelt positiivne. „Internetis konto avamine on oluliselt elavdanud konkurentsi Eesti pangandusturul, sest pangavahetus on muutunud kliendi jaoks enneolematult lihtsaks – konto saab avada vaid mõne minutiga ja seda ilma pangakontorisse tulemata,” ütles Rink pressiteates.

Coop Pank käivitas 12. detsembril 2017 esimese Eesti pangana klientide elektroonilise liitumise platvormi, mis võimaldab uuel kliendil avada Coopis arvelduskonto ilma pangakontorit külastamata.

Arvelduskonto avamiseks peab klient tuvastama end Coop Panga kodulehel Mobiil-ID või ID-kaardiga, täitma kliendiandmete ankeedi, valima sobiva arvelduspaketi ning lepingu digitaalselt allkirjastama. Klient saab koheselt ligipääsu Coop Panga internetipangale ja mobiilipangale. Kui klient soovib pangakaarti, saadab pank selle talle nädala jooksul postiga koju.

Elektrooniliselt liitunud kliendid saavad teha makseid kokku kuni 15 000 euro ulatuses ühes kuus (internetipangas kuni 10 000 eurot ja kaardimaksetena kuni 5000 eurot). Kui klient soovib teha suuremas summas tehinguid, tuleb tal külastada mõnd Coopi kontorit.

Varasemalt takistasid pankadel sarnast lahendust pakkuda seadusest tulenevad reeglid, mis nõudsid arvelduskonto avamisel isiku tuvastamist nö näost-näkku või videosilla vahendusel. Detsembris jõustunud seadusemuudatus leevendas pankade jaoks nõudeid residentidest eraisikute tuvastamisele: nüüd piisab igapäevaste pangatoimingute tegemiseks ka lihtsalt ID-kaardi või Mobiil-ID-ga tuvastamisest.

Juriidilistel isikutel tuleb ka edaspidi arveldusarve avamiseks ning lepingu sõlmimiseks külastada pangakontorit.