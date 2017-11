Coop Pank sai EIF-ilt väljalaenamiseks 8 miljonit eurot, ettevõtjale lubatakse stabiilseid marginaale

Coop Pank sõlmis Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) lepingu, mille kohaselt tekib Coop Pangal võimalus väljastada täiendavalt 16 miljoni euro väärtuses ärilaene Eestis tegutsevatele väike- ja keskmiste suurusega ettevõtetele.

"Euroopa Investeerimisfondiga sõlmitud tagamata laenulepingu eesmärk on toetada Eestis tegutsevaid ettevõtteid ja aidata neil saavutada kasvu ning arengueesmärke," selgitas Coop Panga juhatuse liige ja äripanganduse juht Hans Pajoma.

Ta rõhutas siiski, et laenutingimused jäävad ettevõtjale siiski samaks ja suuri soodustusi loota ei tasu. Samas ei pea ettevõtjad kartma ka laenumarginaalide tõusu majanduse muutuste tuules.

"Laenu eesmärk ei ole otseselt tagada üliodavat laenulimiiti SME-dele - hinnatase on ikkagi turutingimustele vastav. Pigem on tegemist stabiilse laenuressursiga, mille puhul ettevõtjad ei pea muretsema, et laenumarginaal võiks tõusta, kui majanduses peaks toimuma muutused ning pankadele peaks raha hind taas kallimaks muutuma nagu me kogesime kriisi ajal," rääkis Pajoma.

"Kliendid, kellele me selle limiidi alt laene väljastame, on sellise riski vastu kaitstud. Pangale tähendab see leping, et me mitmekesistame oma rahastusallikaid ja hajutame riske turuvõngete vastu. Samas usume, et antud leping EIB-ga on esimene samm suunas, et laiendada veelgi koostööd ning seeläbi tuua Eesti turule ning ettevõtetele ka muid instrumente, mis aitavad kaasa oma äriplaanide realiseerumisele."

Kokkuleppe kohaselt paigutab EIF Coop Panka 10-aastase tähtajaga 8 miljonit eurot, millele pank peab lisama sama suure omaosaluse. Kokku avarduvad Eesti ettevõtete rahastamisvõimalused seega 16 miljoni euro võrra.

"EIF toel saame finantseerida ettevõtteid, kes vastavad Euroopa Liidus kehtestatud väike- ja keskmiste ettevõtete (SME) kriteeriumitele ehk ettevõtte töötajate arv peab jääma alla 500 töötaja. Laenusumma ühe kliendi kohta peab jääma vahemikku 25 000 kuni 500 000 eurot ja laenulepingu pikkus kuni 10 aastat," lisas Pajoma.

Coop Panga laenuportfell kasvas tänavu 9 kuuga 40 protsenti ja ulatus septembri lõpu seisuga 215 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas samal ajal 22 protsenti, ulatudes 309 miljoni euroni. Coop Panga 9 kuu puhaskasum oli 4,4 miljonit eurot. 19 ühistust koosneval Coop Eestil on umbes 350 kauplust, 80 000 eraisikust omanikku ja ligi 600 000 püsiklienti.