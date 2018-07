Coop Pank vabanes USA sanktsioonide lämmatavast survest

Coop Pank Foto: Priit Simson

USA rahandusministeerium andis oma kodulehel teada, et varasemalt Krediidipanga nime all tuntud Coop Pank on nende sanktsiooninimekirjast eemaldatud. Coop oli seal seotuse tõttu Moskva Pangaga, millele kehtestati sanktsioonid pärast seda, kui Venemaa liitis endaga Krimmi. Nüüdseks on aga pank ammu Eesti kapitali omanduses.