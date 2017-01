Jaekettide hinnangul on eile valitsusele esitatud alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu riigipoolne üleregulatsioon ning kõige mõistlikum vahend tarbimise vähendamiseks on vastutustundliku tarbimise juurutamine.

Maxima Eesti OÜ avalike suhete juht Katja Ljubobratets ütles, eile avalikustatud eelnõule sisulise hinnangu andmiseks tuleb sellega põhjalikumalt tutvuda ning hinnata selles toodud algatuste mõju.

"Üldisemalt saame aga kommenteerida oma kogemusele tuginedes, et kõige mõistlikum vahend tarbimise suunamiseks on vastutustundliku tarbimise põhimõtete juurutamine. Viimastel aastatel on ka meie jaekett võtnud ette mitmeid samme nii meie endi kui ka teiste organisatsioonide algatusel. Olgu näitena toodud alkoholiostudelt rahaliste boonuste mittearvestamine või selgitav informatsioon kauplustes," lisas ta.

"Kõikide nende sammude koosmõju on avaldunud ka müügis – juba möödunud aasta alguses viitasime, et müügistatistika viitab alkoholi tarbimise vähenemisele ja tarbijate eelistuste muutmisele. Täna, 2015. ja 2016. aasta müügiandmete võrdlusest võib näha veelgi suuremat langust, piirkonniti on müük langenud lause 50%," selgitas Ljubobratets.

” Täna, 2015. ja 2016. aasta müügiandmete võrdlusest võib näha veelgi suuremat langust, piirkonniti on müük langenud lause 50%.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miidoütles, et Kaupmeeste Liidu liikmena ja Eesti suurima toidu- ja esmatarbekaupade müüjana on jaekett jätkuvalt mures valitsuse viimaste kuude kiirustatud ettepanekute ja juba vastu võetud seadusemuudatuste pärast.

"Juba täna näeme kasvõi piirikaubanduse näitel, kuidas läbimõtlemata seadustel on soovimatud tulemused, ehkki Kaupmeeste Liit juba rohkem kui aasta tagasi ennetavalt valitsuse tähelepanu neile juhtis. Paraku sisaldab ka sel nädalal valitsusele esitatud eelnõu punkte, mis ilmselgelt viitavad ülereguleerimisele ning taaskord, ilma igasuguse adekvaatse mõjuanalüüsita. Taolist riigipoolset kaupade hinnastamist me vabaturumajandusega riigis kindlasti heaks ei kiida," sõnas ta.

Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats ütles, et analüüsimata on raske öelda, kui palju eelnõu muudatused müüki mõjutaks.

"Sotsiaalmeedias alkoholi reklaamimise piirangut võib ehk isegi mõista, sest see on koht, kust noored enim infot hangivad. Näiteks meil on põhimõtteline otsus, et Rimi Facebooki kontol me alkoholile reklaami ei tee. Pigem jagame seal sõnumeid, mis tervislikku elustiili propageerivad," ütles Bats.

” Sotsiaalmeedias alkoholi reklaamimise piirangut võib ehk isegi mõista, sest see on koht, kust noored enim infot hangivad.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas eile valitsuse istungil eelnõu, mis lisaks varasematele piirangutele keelab alkoholireklaami sotsiaalmeedias. Suurpoed, mille üldpind on enam kui 600 ruutmeetrit peavad peitma alkoholi müügisaalis seina taha.

Samuti keelustatakse välireklaam, pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles kella 21-lt 22-ni, keelatakse alkoholireklaam ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel ning keelatakse alkoholi degustatsioonid poodides ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt. Lisaks ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.