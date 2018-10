Coopi juht: kõrge alkoaktsiis on lähiajaloo üks suurim majanduskuritegu

"Tõenäoliselt see valitsus aktsiisitõusu tagasi ei pööra, mis minu hinnangul on üsna kuritegelik. Kui vaatame, mida selle raha eest Eestis ära teha saaks, mis me lätlastele kingime. See, mis on toimunud, on Eesti taasiseseisvusmise järgne üks suurimaid majanduskuritegusid," rääkis Vihand intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Eelneva kahe ja järgneva kahe aasta jooksul võib käibekadu olla 500-600 miljonit eurot. Me räägime umbes 100 miljonist marginaalist, mille oleks saanud investeerida töötajate väljaõppesse, palkadesse, teinud muid investeeringuid. Selle pealt saanuks omakorda riigile makse juurde tuua. See kõik on nüüd olemata," selgitas jaeketi juht.

Loe pikemalt ERRist.