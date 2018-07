Cristiano Ronaldo panus Kreeka majandusse: mees tegi ühe hotelli töötajad väga õnnelikuks

Äsja Itaalia klubi Torino Juventusega lepingu sõlminud Cristiano Ronaldo puhkas pärast MM-i Kreekas. Väidetavalt tegi ta päris lahke žesti ja andis ühe hotelli töötajaile kena tipi.

Ronaldo oli perega puhkamas. 33-aastase tippjalgpallur ja tema kaasa Georgina Rodrigueze eest hoolitseti nende hotellis väga hästi ja mees otsustas töötajaid premeerida 20 000 euroga.

Kreeka online-väljaanne SPORtime annab teada: „10 töötajat, kellele oli antud käsk pakkuda Ronaldo perele teenuseid ning hoida neid paparazzodest eemale said igaüks 2 000 eurot peo peale."

Kohaks oli Royal Methoni villa ja Ronaldo veetis seal 10 päeva. Kaasas olid ka tema sõbrad. Privaatsus oli neile ülioluline.

20 000 eurot on tilk meres, sest ta on jalgpalli ja erinevate reklaamilepingutega tellinud meeletu rahasumma. Juventuses on tema aastapalk 30 miljonit eurot.