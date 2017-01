Investeeringute kaudu rahateenimist peetakse endiselt väga keeruliseks ja aeganõudvaks ettevõtmiseks. Ühisrahastusplatvorm Crowdestate on aga tõestanud, et tegelikkuses on see jõukohane igaühele, kel on olemas arvuti, internet ja kontol kasvõi 100 eurot vaba raha. Millega aga ühisrahastuse näol üldse tegemist on?

„Ühisrahastus kui investeerimisvõimalus on võrdlemisi värske kontseptsioon,” tunnistab Crowdestate'i partner Märt Meerits. Tema sõnul tekkis see kontseptsioon algselt üldse sotsiaalsete projektidena, Eesti näitel Jõulutunneli või Hooandja kaudu heategevuslike või põnevate ettevõtmiste toetamisena. „Kui nende projektidega rõhutakse eeskätt inimeste soovile kedagi aidata, siis sellest välja kasvanud ühisrahastus on juba võimalus investeerida projektidesse ja ka raha teenida. Tuntuimad sellised keskkonnad maailmas on näiteks Kickstarter, Indiegogo jne, kust ka mitmed Eesti firmad on omale kasvuks vajalikku finantseerimise leidnud.

Crowdestate`i asutaja ja tegevjuht on Loit Linnupõld, kes on investeerimismaailmaga kokku puutunud viimased paarkümmend aastat. Ühispanga Varahalduse AS juhatajana oli ta 2000-ndate aastate alguses ka üks pensionireformi läbiviijatest ning pensioni II samba turuletoojatest. Täna nõustab ta muuhulgas Tuleva pensionifondide loomist. Crowdestate’i asutades nägi ta Eestis ühelt poolt ettevõtete vajadust raha kaasamiseks ning teisalt ka inimeste soovi oma vaba raha teenima panna. Crowdestate`i eesmärgiks saigi pakkuda inimestele võimalust paigutada oma raha konkreetsetesse projektidesse, millel on selgelt määratletud algus ja lõpp ning millelt saadavat tulu on võimalik ka ette prognoosida. See eeldas aga omakorda ka väga konkreetset valdkonda, mida pakub kinnisvara, eeskätt just eluasemeturuga seotud arendusprojektid.



Selgus ja läbipaistvus eesmärgiks

Motivaatoriks sellise rahastusvõimaluse pakkumiseks oli Meeritsa sõnul tõsiasi, et inimestel on palgad tasapisi kasvanud. Neil on hakanud igakuistest kulutustest üht-teist üle jääma.

Kuid oma raha tulu teenima panna ei ole üldse niisama lihtne ning võib vajada ka suurel hulgal eriteadmisi. Ühisrahastus aga lihtsustab seda kõike: asjatundjad teevad investoritele ära eeltöö, otsivad välja projektid ning teostavad riskianalüüsid. Ka summad, mida investeerida, on taskukohased, sest alustada saab vaid 100 euroga. „Senine kogemus näitabki, et projektides osalevate inimeste arvust ca 80%-l jääb investeeritav summa 100 ja 1000 euro vahele,” ütleb Meerits ning tunnistab, et huvi ühisrahastuse vastu aina kasvab.

Lühikese ajaga üle 12 000 investori

Kaks ja pool aastat tagasi alustanud Crowdestate`i portaalis on tänaseks kasutajakonto loonud üle 12 600 inimese. Erinevatesse projektidesse on paigutatud ligi 13 miljonit eurot ja sellest on reaalselt tagasi makstud juba ligi 4 miljonit koos teenitud tuludega. Üheksa projekti 30-st on edukalt lõppenud.

Sõltuvalt projektidest on Crowdestate`is investeerimiseks kaks võimalust: riskivabam on teenida tulu fikseeritud intressiga, teine variant on osaleda osanikuna kasumi jagamises. Kui läheb hästi, on oma panuselt olnud ajalooliselt võimalik teenida ka kuni 30% kasumit. Tasub siiski meeles pidada, et valdavalt on Crowdestate’i pakutavad projektid tagatiseta. See tähendab küll suuremat tootlust, aga ka suuremat riski. „Investeerimine on alati risk, kuid kõik projektid läbivad väga põhjaliku Crowdestate`i filtri, igaühe kohta koostame raporti, mis on arusaadav ka inimesele, kel puudub varasemalt igasugune investeerimiskogemus. Põhimõtteliselt on võimalik nendele andmetele tuginedes võtta otsus vastu paari minutiga ning hajutada oma riske summa suurusega. Kunagi ei tasu panna kogu panust ühele kaardile, vaid paigutada see väiksemate summadena mitmesse erinevasse projekti,” tõdeb Meerits, kes pole mitte kunagi lubanud oma investoritele ulmelisi kasumeid.

Piirid riikide vahel hajuvad

Eeskätt hoiab Crowdestate silma peal Eesti kinnisvaraturul, kuid üha enam vaadatakse ka Läti, eeskätt Riia suunas. „Võimalik, et avame lähiajal rahastamiseks ka mõne Soome projekti, kuid kuna enamik meie investoreid on pärit siiski Eestist, peame arvestama sellega, et neile tunduvad siinsed projektid siiski kõige turvalisemad, sest Eestis toimuva kohta on palju lihtsam ka endal taustainfot hankida,” räägib Meerits tulevikuplaanidest.

Klientide seisukohast rääkides tuntakse portaali vastu huvi sisuliselt üle kogu maailma: mullu oli leheküljel külastajaid ühtekokku 141 riigist. „Alternatiivrahastusteenus on muutunud väga aktuaalseks üle kogu maailma ning iga aastaga on tegevusala turumaht teinud pea kahekordse käibehüppe. 2024. aastaks prognoositakse tegevusala käibemahuks juba sadu miljardeid eurosid. Meiegi tundsime alles hiljuti siirast rõõmu, kui saavutasime mõne projektiga 100 000-eurose inevsteerimismahu. Praegu töötame aga juba ühe 20 miljoni euro suuruse projekti kallal, kus meie investorite osa oleks umbes poolteist miljonit,” tõdeb Meerits ning nendib, et riikidevahelised piirid väikeinvesteeringute tegemisel on kadumas. Ühirahastusplatvormid on piiriülese investeerimise teinud imelihtsaks ja nii investeerivad täiesti tavalised eestlased Lätti, Leetu, Saksamaale aga miks mitte ka näiteks Indiasse, Hiinasse ja mujale üle kogu maailma. Tehnilised võimalused on selleks täiesti olemas. „Küll aga on meie mõnes mõttes missiooniks saanud toetada peale kinnisvaraarendajate ka neid Eesti ettevõtjaid, kes potentsiaalselt kasvatavad Eesti ekspordivõimekust. Näiteks aitasime hiljuti soetada ühisrahastuse abiga hooajalisi laovarusid Eesti ettevõttele Click & Crow.”

Väikeinvestor: „Ühisrahastus on mulle sobivaim investeerimisvõimalus.”

Keskastmejuhist väikeinvestor Joel (42) tunnistab, et ühisrahastus on talle kõige lihtsam ja muretum võimalus raha koguda.

Mis ajendas teid hakkama väikeinvestoriks?

Esiteks küsimus, mis saab siis, kui jään pensionile? On ju väga tore, et märkamatult liigub igakuiselt mõni protsent palgast pensionifondi, kuid sain juba ammu aru, et ainult teisest sambast helgeks pensionipõlveks ei piisa. Ainuüksi nende fondide ülalpidamiskulud on liiga suured selleks, et teenitav kasum suudaks ületada inflatsiooni ning kasvatada sealjuures ka piisaval määral minu raha. Vaja on midagi ka enda poolt panustada. Teiseks on mul lapsed ning kui nad jõuavad ükskord täisikka, tahaksin anda neile piltlikult öeldes kaasa väikese pakikese, mis aitaks neil iseseisva eluga alustada.

Millal taipasite, et nüüd on see õige hetk käes?

See oli umbes kümmekond aastat tagasi. Nägin ühel hetkel, et ehkki eelarveliselt pidanuks mul justkui iga kuu eluasemelaenu, autoliisingu ja teiste kohustuste kõrval jääma üle mitusada eurot, siis kuu lõpuks oli konto ikka tühi. Ülejääv raha oli lihtsalt ära kulunud asjade peale, mida mul tegelikult üldse vaja ei lähe. Siis taipasingi, et mõistlik oleks see raha üldse silme alt ära koristada ja seda mitte mõnele teisele kontole, kust selle iga kell kätte saab, vaid saata see kohe kusagile kaugemale. Uue raha järele.

Mis võimalused üldse olid tol hetkel investeerimiseks?

Ma olen alati uskunud kinnisvarasse ja hea meelega oleksin ostnud endale mõne ühetoalise korteri ja hakanud selle pealt üüritulu teenima. Aga sellist raha mul mõistagi polnud ja tagantjärele mõeldes jumal tänatud, sest kinnisvaramull oli kohe-kohe lõhkemas. Jäi üle hakata ostma aktsiaid ja kuna rahandus ei ole mulle päris võõras teema, siis suutsin püsida nendega ka plussis, 20% aastas ikka teenisin. Ühel hetkel hakkas see kõik aga juba liiga palju aega nõudma, sest õigete otsusteni jõudmine eeldab enda pidevat harimist ja eriteadmisi, mida mul lihtsalt ei ole. Kui mõned aastad tagasi hakkasid tekkima esimesed ühisrahastusportaalid, sain aru, et pigem usaldan oma raha asjatundjate hoolde ning loobun liigsest muretsemisest.

Mis on teie jaoks ühisrahastuse peamine võlu?

Lihtsus, läbipaistvus, asjatundlikud analüüsid. Ma ei pea igapäevaselt lugema börsiuudised ja mõtlema, kas minu ostetud aktsia tõuseb või langeb. Elu on oluliselt lihtsam, sest eeltöö on minu eest tehtud, ostuotsusele kulub ainult paar minutit. Crowdestate sai sisuliselt kohe mu lemmikuks ja seda kahel põhjusel: ma usun endiselt kinnisvarasse ja usun ka sellesse ettevõttesse. Loit Linnupõld on nimi, mida ei pea minuvanusele eraldi tutvustama.

Mitmes projektis Crowdestate`is osalete ja millised on olnud investeeringusummad?

Praegu osalen ma viies projektis, summad on erinevad. On 100-euroseid osakuid, on suuremaid, kõige suurem summa, mille olen ühte projekti panustanud, on 1000 eurot. Esimesed investeeringud olen ka juba tagasi saanud ning tulemus oli isegi parem, kui ma algselt oletasin. Samas, need olid ka tõesti väga head projektid ning väga suurde eufooriasse ma sellest ei satu.

