CV Keskus pole täheldanud diskrimineerivat filtreerimist tööandjatelt

Töökäte puuduses vaevlevad Eesti ettevõtted ei saa endale lubada töötajate filtreerimist tunnuste alusel, mille sotsiaalministeerium soovib keelata, vaid teevad seda eelkõige töötaja oskuste ja ambitsioonikuse põhjal, kommenteeris värsket seadusemuudatuse plaani CV Keskus, kirjutab ERR.

Sotsiaalministeerium plaanib töövahendusega tegelevatel ettevõtetel keelata tööd leida sooviva inimese automaatotsingud tunnuste alusel, mis võivad viia ebavõrdse kohtlemiseni.

Eelnõu ütleb, et töövahendusega tegelev ettevõte ei tohi edaspidi võimaldada tööd leida sooviva inimese automatiseeritud otsingut seadustega kaitstud tunnuste alusel, nagu rahvus, emakeel, rass, nahavärvus, usutunnistus või veendumus, vanus, puue ja seksuaalne sättumus jms.

CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt ütles ERR-ile, et enamiku loetletud tunnuste alusel ei ole võimalik ka praegu automaatset otsingut CV-de andmebaasis teostada. Samuti puudub töövahendusportaalil info, et selliseid kriteeriumeid tööandjad sooviksid või vajaksid.

"Kuna Eesti tööjõud on kiirelt vähenev ja töökäte nappus on aasta-aastalt aina süvenev murekoht tööandjate jaoks, ei saa Eesti ettevõtted endale kuidagi lubada filtreerimist tunnuste alusel, mis ei ole seotud töötaja oskuste ja ambitsioonikusega. Tööandjad tegelevad eelkõige töötajate leidmisega, kuna olukord on muutunud tööturul keeruliseks. Värbamisel hinnatakse siiski kandidaadi oskusi, teadmisi ja pädevust ning ambitsioonikust ametikohal hakkama saada," kommenteeris Auväärt.

Keeld andmetele tööportaalide automaatotsingus: vanus, sugu, emakeel (1)

Teisalt ei saa tema sõnul naiivselt väita, et Eestis ei ole tööandjaid, kes värbamisel tööotsijaid keelatud tunnuste alusel välistavad. Auväärt leiab, et selliste üksikute tööandjate käitumist aga regulatsioon ei muuda ja tuleks tegeleda probleemi põhjusega.