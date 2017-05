CV Keskus: suur osa töötajatest on kollektiivis märganud läbipõlemise tunnuseid

Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee värskest küsitlusest selgus, et tervelt 79,9% töövõtjatest on täheldanud endal, ülemustel või kolleegidel läbipõlemist.

„Värske CV Keskus.ee 2387 töövõtjat hõlmanud küsitluse tulemused on üle ootuste karmid – tervelt 79,9% vastanuist ütles, et on märganud kas endal, ülemustel või kolleegidel märke läbipõlemisest,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„42,8% vastanutest märkisid, et on ise üle töötanud, 30,1% on märganud kolleegide seas läbipõlemist ja 7% on täheldanud, et nende ülemus on läbipõlemise piiril. Vaid 20,1% küsitletuist tunnistas, et on suutnud suuremat tööstressi vältida.“

„Tööjõupuuduse süvenedes võib Eesti töövõtjate töökoormus veelgi suureneda. Hoiatusena võime tuua Jaapani, kus räägitakse juba riiklikust tervisekriisist ja töörühmad proovivad piirata ületunde. Vältimaks lähenevat tööjõukriisi, peavad ettevõtted kasutama oma tähtsaimat vara – töötajat – võimalikult efektiivselt. Tehtava töö väärtust saab suurendada läbi töötajate produktiivsuse tõstmise, mitte lisades töötunde ja tõstes töökoormust,“ lisas Auväärt.

Enim on üle töötanud assisteerimise, infotehnoloogia, ehituse ja kinnisvara ja tervishoiusektori töötajad. Kõige stressivabam töökeskkond on küsitluse tulemusel finantssektori töötajatel – 26,1% vastajatest väitsid, et nende kollektiiv on suutnud suuremat stressi vältida. Ülemuste seas on läbipõlemist märganud aga enim mehaanika- ja tehnika ning infotehnoloogia sektori töötajad.

41% meestest ja 44% naistest väitsid, et on üle töötanud.