CV-Online'i uuring näitab, milline on eestimaalaste lemmik tööpaik

Eestimaalased soovivad enim töötada Eesti Energias, selgus CV-Online'i värskes uuringus #TopTööandja.

Enam kui 1500 vastajaga uuringus mahtusid esiviisikusse veel Telia, Tallink, Skype ja Swedbank.

"Suur tööandjate uuring paljastas väga olulise järelduse: Eesti töötajad peavad head palka küll oluliseks, kuid ainuüksi sellest enam ei piisa," rõhutas CV-Online'i turundusjuht Rain Resmeldt Uusen. "Rohkem kui kunagi varem eeldavad töötajad tööandjalt ka head tööõhkkonda, häid töötingimusi ja tasemel juhtimist. Töötajate motivatsiooni ja töörahuloluga peab arvestama iga tööandja, kasvõi häda sunnil sest terav tööjõupuudus ei jäta muud võimalust."

Uuseni sõnul andsid eeskätt Kirde-Eesti elanikud ka sõnumi, et eeldavad tööandjalt ka sotsiaalset vastutustunnet ja panustamist kohalikku kogukonda.

"Uuringus kõige ihaldusväärsemaks tööandjaks valitud Eesti Energia juures hinnati kõrgelt nii ettevõtte konkurentsivõimelist palgataset, aga ka ettevõtte head mainet ja karjäärivõimalusi," selgitas Uusen.

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul peetakse Eesti Energias silmas, et inimestel oleks erialaselt huvitav töötada. „Meil on ja meile tulevad tööle need, kes tahavad oma töös midagi suurt ära teha. Tahame olla energeetika valdkonna liider ja meie juures väljakutseid jagub. Vajame pühendunud ja oma valdkonnas parimaid töötajaid ning seetõttu pöörame töötajaskonna arendamisele ja järelkasvule suurt tähelepanu," märkis Drui.

Tema sõnul on Eesti Energias häid näiteid, kuidas aastaid tagasi lihtsa spetsialistinaalustanud kolleegidest on tänaseks tippjuhid kasvanud. „Soosime organisatsiooni sisest karjääri ning samas kasvatame endale tulevikutegijaid ka tänaste praktikantide hulgast. Näiteks 2017. aastal oli meil praktikal 205 noort ning kogemus näitab, et igast 7 praktikandist saab Eesti Energia töötaja."

1500 vastajaga uuringus TopTööandja selgitas Eesti suurim karjääriportaal välja Eesti parimad ja Eesti halvimad tööandjad, aga ka olulisimad põhjused selliste hinnangute taga. "Ka halvimate tööandjate edetabelist selgub tööandjate jaoks väga oluline järeldus: halvimate toppi ei jõudnud ettevõtted mitte niivõrd väikese palga, vaid halva suhtumise pärast töötajaisse," rõhutas Uusen.