CV.ee uus bränd on dünaamiline ja rõhutab inimlikke valikuid ning vastastikuste ootuste teadvustamist tööturul

Kui traditsiooniline tööturg on aastakümneid keskendunud valikutele paberil, mida sümboliseeris ka paberpurje motiiv CV-Online’i 15 aastat teeninud logol, siis tänane tööturg toob eelkõige kokku inimesi – isiksusi, kes soovivad oma tööd teha südame ja kirega, luues ühiskonnas ja majandusruumis püsivat lisaväärtust ning vallutades uusi väljakutseid koos. Seda muutust sümboliseerib tänasest ka 21aastase värbamis- ja töövahenduse kogemusega CV-Online grupi uus visuaalne identiteet Eestis, Lätis ja Leedus.

Karjääriarengu kontaktvärav CV.ee ja CV-Online’i värbamisjaam värske ilmega ühtne dünaamiline visuaalne identiteet on alates 15. septembrist 2017 kolmemõõtmeline ja seda kolmes Balti riigis korraga.

Värbamisteenuste turuliidri CV-Online uue logo ikoon moodustub kahest elu lavalaudadele langevast valgusvihust, moodustades iselaadse südame. Igas töösituatsioonis on alati kaks olulist osapoolt – tööandja (helesinine valgusvihk) ja tööd otsiv või tegev inimene (tumesinine valgusvihk). Iga uus kohtumine, seejuures ka tööle kandideerimisega seotud kohtumised on võrreldavad astumisega ootusärevusest pakatavasse valgusvihku – kuidas muuta end kuuldavaks ja nähtavaks ning kuidas tutvustada oma tugevusi? Kuidas olla parim teiste hulgas ja valmistuda elu üheks olulisemaks etteasteks parimal võimalikul viisil?

Selleks, et tööandjad ja uut tööd otsivad inimesed saaksid tulemuslikult kokku, pakub CV-Online hulga kaasaegseid ning julgustavaid värbamis- ja koostöölahendusi. „Seepärast nimetasimegi end ümber karjääriarengu kontaktväravaks,“ selgitab CV-Online’i Eesti värbamisjuht Maris Martin. „Me aitame tööalaselt sobivatel inimestel ja ettevõtetel luua tähenduslikke ja kestvaid kontakte. Me armastame oma tööd. Siin tuleb mängu ka meie kogenud spetsialistidega värbamisjaam, kus töötame välja spetsiaalselt ettevõtete ja kandidaatide vajadustest lähtuvaid koostöömudeleid, mis võivad olla klassikalised, aga ka täiesti unikaalsed ja esmakordsed, sest tööturg on pidevas muutumises.“

Töö on osa elust, aga töö tegemise tulemusel teenitavad ressursid aitavad inimestel rikastada oma elu kogemuste, väljakutsete ja igapäevaelu täiendavate naudingutega – veeta aega oma pere, lähedaste ja sõpradega parimal võimalikul viisil.

CV.ee uue brändiideoloogia teiseks tugisambaks on väärtustada armastust kui edasiviivat ja elutervet tundemaailma – heatahtlikkust oma elukäigu, oma lähedaste, elustiili ja töökire vastu. „Igal inimesel on õigus ja vabadus leida töö, mille tegemine teda isiksusena rikastab ja arendab, mitte ei takista. Ja igal inimesel on samaväärne võimalus ja õigus teha vajadusel oma karjääris põhjendatud pöördeid, muutusi ja täiendusi, ka pause,“ selgitab värbamisjuht Maris Martin CV-Online’i ajas muutunud tööpõhimõtteid, mida uus logo ka visuaalselt kinnitab. „Värbamises ehk tööandjate ja töötajate kokku sobitamise protsessis on õnneks jõudmas fookusesse lisaks oskuste väärtustamisele järjest enam ka isikuomaduste märkamine. Värbamine tervikuna on muutunud põnevamaks – oluliseks on saamas kommunikatsioonivõimekus ja visuaalsus igas mõttes – mänglev fotokeel, videosuhtlus ja sündmused kohtumisteks.“

Positsioonid ja struktuurid ei ole enam tööturu keskmes, vaid inimesed oma unistuste, soovide, uskumuste ja eesmärkidega. „Seda võib nimetada kui täiusliku elu kogemust,“ räägib CV-Online’i turunduskommunikatsiooni juht Rain Resmeldt Uusen. „Meil kõigil on vabadus ja õigus selle poole vähemalt püüelda, samas mõistes oma enda isiksuse tagamaid, võimalikke takistusi ja veel avamata potentsiaali. Sellega tegelevadki meie värbajad ja konsultandid iga päev. Nad aitavad õigetel inimestel tööelus kokku saada, selleks, et töö saaks väärikalt tehtud ilma inimlikke väärtushinnanguid põletamata. Meie uus bränd rõhutab seda õigust ja võimalusi elada oma töö- ja isiklikku elu täisväärtuslikult, arengule suunatult.“

Maris Martini sõnul saab iga inimene tegelikult aru, kui palju nõuab tööd, teadmiste ja kogemuste kogumist ning oskuste arendamist täisväärtusliku töökarjääri saavutamine. „See on terve elu kestev protsess.“

CV.ee uus visuaalne identiteet kinnitab – iga paberile trükitud CV taga on peidus inimene, kelle põues tuksub elurõõmus süda.

CV-Online'i 21-aastase kogemustepagasiga värbamislabor ja Balti regiooni suurim ning hoogsalt arenev tööotsingu kontaktikeskus CV.ee teenindavad Sind tänasest nii Eestis, Lätis kui Leedus ühtse ja värskema ilmega.

Meie missiooniks on tööalaselt uusi väljakutseid otsivad ja isiklikule arengule keskendunud tegusad tööinimesed viia tulemuslikult kokku tähendusrikast tööd ja väärikaid töötingimusi pakkuvate ettevõtetega.

Statistikaameti andmeil oli 2017. aasta 2. kvartalis Eestis kokku 12 000 vaba ametikohta (2,1 % ametikohtade koguarvus). Enamik vabadest ametikohtadest asuvad Harjumaal (67%), sh Tallinnas (51%), millele järgneb Tartu (9%) ja Ida-Viru maakond (6%). Vabade ametikohtade arv on väikseim Jõgeva, Hiiu ja Rapla maakonnas.

Kuigi vabu ametikohti on võrreldes aastataguse ajaga tekkinud 26 % võrra juurde, näitavad CV.ee uuringute tulemused, et inimeste teadlikkus töö tähendusrikkuse olulisusest on tugevnenud ja ootused (tuleviku) tööandjatele silmnähtavalt muutumas.

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta II kvartalis 1242 eurot ja brutokuupalk tõusis eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 6,8%, teatab Statistikaamet. Samas näitas CV.ee ja Instari ühiselt läbi viidud uuring, et 74% inimeste jaoks oli töötamise peamine põhjus igapäevaste elamiskulude katmine. Vaid 8% vastajatest käib tööl enesearengu tagamiseks.

Töötavate vastajate teenitav keskmine netotöötasu oli 741 eurot. Seejuures naiste netotasu oli väikesem (719 eurot) kui meeste netotöötasu (826 eurot). Vastajate keskmine netopalga ootus oli 1180 eurot. Meeste palgaootus oli kõrgem kui naistel olles 1352 eurot naiste 1129 euro vastu.

Kuigi välismaal töötamine oli vastajatele ahvatlev, oldi kõige enam huvitatud siiski Eestis erialase töö tegemisest (78% vastajatest).

Viie aasta karjääriootuste osas toovad vastajad välja soovi areneda oma valdkonnas tunnustatud spetsialistiks, millelr järgneb horisontaalne areng ettevõttes. 27% vastajatest pidas kõige olulisemaks võimalust olla oma valdkonnas tunnustatud spetsialist ning areneda tunnustatud spetsialistiks.

12% vastajatest soovis 5 aasta jooksul saavutada juhi positsioon. Naiste-meeste võrdluses oli meeste jaoks veidi olulisem juhipositsiooni saavutamine (13%) kui naiste jaoks (11%).

9% vastajatest ei omanud karjääriootusi. Suur osa vastajatest ei olnud kindel, kas leiab oma ootustele vastava töö. Samas 10% vastajatest on ootustele vastava töö juba leidnud.

Uue töö puhu peeti kompensatsioonipaketi kõige olulisemaks osaks paindlikku tööaega (63)% ja keskmisest kõrgemat palka (55%).

Sobivama tööandja 45-st hinnatud valikukriteeriumist peeti kaheks kõige olulisemaks teguriks ettevõtte juhtide kompetentsust, mida pidas väga oluliseks teguriks 82% vastanutest. Järgnes tegur - ettevõte kohtleb töötajaid võrdselt ja ausalt, mida hindas väga oluliseks 81%. Töötasu pole olulisim valikukriteerium - see oli 16-l kohal 45 teguri hulgast, seda pidas väga oluliseks 59% vastanutest.

