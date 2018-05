CybExer Technologies pälvis Berliinis NATO auhinna

CybExer Technologies kuulutati innovatsioonikonkrusi üheks võitjaks mai alguses. Auhinnaga kaasnes kutse sel nädalal toimuvale NATO koostöökonverentsile NITEC 18, kus tseremoonia kõrval anti eestlastele privileeg tutvustada oma auhinnatud tööd NATO ja selle liikmesriikide tippjuhtkondadele. NITEC on NCI ning kommunikatsiooni-, elektroonika- ja teabesüsteemide spetsialistide liidu AFCEA Europe olulisim aastaüritus. Tegemist on iga-aastase tippkohtumisega, millega arendatakse NATO riikide ettevõtlusvõimalusi eelkõige IT ja küberkaitse sektorites.

Eelkõige NATO kommunikatsiooni ja küberkaitse eest vastutav agentuur NCI pidas kõrge tunnustuse vääriliseks CybExer Technologies’i loodud lahendust ISA (Integrated Scoring and Awareness for Cyber Ranges), mis suudab küberõppuseid esmakordselt visualiseerida, dokumenteerida, jälgida ja hinnata seninägematul moel.

CybExer Technologies’i küberohtude valdkonna juhi Klaid Mägi sõnul võib liialdamata öelda, et Eestis leiutatud lahendus on maailmas ainulaadne. „Meie lahendus lähtub kolmest põhimõttest – viivitamatu, detailne ja arusaadav. See tähendab, et me suudame ka kõige suurematel ja keerulisematel küberõppustel muuta kõik sündmused – meeskondade strateegiad, kaitse- ja ründetaktikad, õnnestumised ja läbikukkumised – reaalajas välkkiirelt nähtavaks, jälgitavaks ning hinnatavaks väga mugavalt ja lihtsalt. See muudab õppuste kulgemise ja korraldamise praegusest oluliselt dünaamilisemaks ja operatiivsemaks,“ selgitas Mägi. „Seejuures saab meie lahendusega läbi viia suuremahulisi õppusi sõltumata osalejate arvust ja nende asukohast maailma erinevates nurkades. Samuti lubab see siduda omavahel ühte keskkonda erinevaid samal ajal toimuvaid globaalseid õppuseid. Ja mis eriti oluline – ISA lahendus muudab pealtnäha keerulise küberõppuse arusaadavaks ettevõtete tippjuhtidele, kelle tarkusest ja kiiretest otsustest sõltub järjest rohkem see, kuidas suudetakse vastu seista üha ägedamatele küberrünnakutele.”

NATO ühe olulisema agentuuri kolmandat aastat korraldatud konkursi eesmärk on esile tõsta uusi tehnoloogiaid, mis toetavad alliansi kübervõimekust ja on suunanäitajaks kaitsetööstusele. Konkursil, mille fookus oli tänavu digitaalne innovatsioon, osalesid kõigi 29 NATO liikmesriigi väike- ja keskmised ettevõtted ning akadeemilised institutsioonid.

Vaid kaks aastat tegutsenud Eesti küberturbeettevõte CybExer Technologies saavutas kõrgeima tunnustuse andmete visualiseerimise kategoorias. Seejuures oli CybExer Technologies ainus ettevõte kogu Põhja-, Kesk- ja Ida Euroopast, ülejäänud kategooriates tõsteti esile tegijad sellistest suurriikidest nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Ühendkuningriigid, Saksamaa, Itaalia ja Holland. Kokku nimetati konkursi parimateks 10 ettevõtet, kelle tipptasemel tehnoloogiates näeb NATO olulist panust ja täiendust alliansi side-, võrgu- ja kommunikatsioonilahenduste, väljaõppe, operatsioonide ja muude süsteemide toetamisel.

