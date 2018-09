Danske aktsia laseb Kopenhaageni börsil liugu

Võrreldes mullu juuli algul tehtud tipuga (257,3 Taani krooni) on Danske aktsia praegu Kopenhaageni börsil 35% odavam. Kogu selles languses pole muidugi süüdi idaraha pesu skandaal.

Põhjala pankade aktsiate hinnad on tõusnud pärast 2007–2009 finantskriisi muljetavaldavalt, näiteks Swedbanki aktsia hind üle kümne korra.

Tipud on need aktsiad teinud eri aegadel – mõni 2015. aastal, mõni 2016. aastal ja mõni mullu, aga praegu on kõik graafikute põhjal otsustades väikeses korrektsioonitsüklis.

Allikas: Äripäev