Danske Bank andis kasumihoiatuse

Eile, 12 päeva enne aasta lõppu, prognoosis pank selle aasta kasumiks umbes 15 miljardit Taani krooni ehk kaks miljardit eurot.

Varem prognoosis pank puhaskasumiks 16-17 miljardit Taani krooni.

Terve aasta kasumiprognoosi viimasel minutil vähendamise põhjuseks on finantsturgude rasked ajad neljandas kvartalis, mis on avaldanud negatiivset mõju kauplemiskasumile intressiturgude kui ka edukustasude näol. Ka mittepõhiüksuste väärtuse ümberhindus, mille alla arvatavasti kuulub ka Danske Banki Eesti üksus, tõi 200 miljoni Taani krooni ulatuses vara väärtuse mahakandimise.

Muude kasumiaruande ridade osas, sealhulgas puhasintressitulu osas, pole muudatusi.

“Põhitegevusel läheb jätkuvalt hästi, ütles Danske Banki finantsdirektor Christian Baltzer. “Hoiused on stabiilsel tasemel. Tänu partnerlusuhetele on laenud kasvanud iseäranis Norras ja Rootsis. Taanis on põhitegevus stabiilne.”

Danske Banki aktsia langes eile 3,9 protsenti, 129,25 Taani kroonini. Aasta alguses on aktsia kukkunud 46,5 protsenti.