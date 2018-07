Danske Bank Eesti rahapesu uurimisest – loeme üheksat miljonit eposti saadetist

Danske Bank teatas täna avalikustatud esimese poolaasta majandustulemuste teates, et käib uurimine Eestis tegevuse lõpetanud mitteresidentide portfelli klientide osas aastatel 2007-2015. Uurimine läheb vastavalt plaanile.

Uurimine on laiaulatuslik, hõlmates tohutut andmemassiivi üheksa aasta kohta, kuhu kuuluvad enam kui üheksa miljonit eposti saadetist, 7000 dokumenti ja miljoneid tehinguid.

Panga teatel on veel vara öelda midagi kahtlust äratavate tehingute ulatuse kohta, kuid on selge, et Danske Bank ei ole täitnud enda kehtestatud standardeid ega ühiskonna ootuseid.