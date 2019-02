Danske Bank lõpetab kogu oma tegevuse Balti riikides ja Venemaal

Taani suurim pank ütles börsiteates, et aastatel 2007-2015 toimunud kahtlaste tehingute ilmsiks tulemise järel on Eesti finantsinspektsioon teatanud Danskele, et nad on sunnitud oma tegevuse Eestis lõpetama. Seda on pank nõustunud ka tegema.

„Nõustume, et Eesti rahapesu tõsine juhtum on avaldanud negatiivset mõju Eesti ühiskonnale. Ka peame õigeks, et Eesti finantsinspektsioon leiab selle taustal kõige paremana, et Danske Bank lõpetab Eestis oma pangandusalased tegevused,” märkis Danske Banki ajutine tegevjuht Jesper Nielsen.

Ta lisas, et pangal on kahju sellistel tingimustel Eestist lahkuda, kuid nad mõistavad, kui tõsiselt Eesti finantsinspektsioon antud juhtumisse suhtub. "Me lõpetame oma allesjäänud tegevused nagu nõutud. Ühtlasi jätkame koostööd Eesti ja teiste asjaomaste ametivõimudega," sõnas Nielsen. Viimastel aastatel on Danske Bank oluliselt suurendanud rahapesuvastaseid meetmeid.

Ka ütles pank börsiteates, et Eesti finantsinspektsiooni otsusest sõltumata on nad otsutanud lõpetada oma allesjäänud pangandustegevused ka Lätis, Leedus ja Venemaal, kuna pank on seda juba pikalt kaalunud. Üksnes Danske Banki teenuskeskus Leedus, mis täidab panga jaoks mitmeid administratiivülesandeid, jätkab oma tegevust.

„Viimastel aastatel oleme püüdnud keskenduda Põhjamaade põhiturgudele ja vähendanud sellega seoses ka tegevust Baltimaades. Otsus sulgeda meie tegevus Baltikumis ja Venemaal on täielikult selle strateegiaga kooskõlas. Tihedas koostöös asjaomaste ametiasutustega tagame, et protsess võtab klientide ja töötajate huve võimalikult hästi arvesse,” lausus Nielsen.