Danske Bank teatas, et on Eesti haru rahapesu tõttu USA justiitsministeeriumi uurimise all

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Priit Simson

Danske Bank teatas täna, et on oma Eesti haru 200 miljardi euro väärtuses rahapesu skandaali tõttu USA justiitsministeeriumi uurimise all.