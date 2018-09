Danske Banki aktsia sadas börsil rahapesuuudiste tõttu

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Danske Bank logo ja maja Foto: Priit Simson

Et Financial Timesis ja mujalgi ilmusid uudised selle kohta, et Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud idaraha läbivool, millest osal on rahapesukahtlused, on varem arvatust oluliselt suurem.