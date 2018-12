Danske Banki Eesti filiaali rahapesuvastane tõrjeliin toimis panga vastu

Kui seni tundus avalikkusele, et Danske rahapesu uurimises valitseb vaikus, siis nüüd hakkas äkki kiire. Teisipäeval ja kolmapäeval peeti 48 tunniks kinni endised Danske Banki Eesti filiaali privaat- ja välispanganduse divisjoni töötajad, kellest enamik olid kliendihaldurid. Kinni peeti ka üksuse eksjuht Juri Kidjajev, kes töötas Citadele panga Eesti filiaalis, mis küll nüüd Kidjajeviga töölepingu lõpetas. Kellegi vahistamist prokuratuur ei taotle.

Kõiki kümmet kinnipeetud ekstöötajat kahtlustatakse rühmana tegutsedes suures ulatuses rahapesus, sealjuures üht neist ka altkäemaksu võtmises ja teist sellele kaasa aitamises, ütles riigi peaprokurör Lavly Perling eile. Pangaväliseid isikuid pole kinni peetud, kinnitas Ärilehele keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere.

Alavere ütles, et rahapesu võimaldanud isikutel olid küll kõigil oma kliendid, aga põhimõtteliselt tegutsesid nad võrgustikuna. Ta rõhutas, et kuigi Danske Bankis olid olemas rahapesuvastase võitluse juhendid ja sisemised määrused, kuidas on õige tegutseda, toimisid need vaid formaalselt. Sisuline kontroll oli puudulik ja aastatepikkune tegevus oli süsteemne, koordineeritud ja eesmärgipärane – eesmärgiga teenida tulu.